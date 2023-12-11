Налоговая служба: большинство услуг можно получить через МФЦ

Межрайонная инспекция ФНС России №21 по Ростовской области информирует — на базе сети МФЦ Ростовской области предоставляется следующие услуги: государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;бесплатное информирование налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц; предоставление сведений из реестра дисквалифицированных лиц; предоставление сведений из Единого государственного реестра налогоплательщиков; предоставление сведений из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.