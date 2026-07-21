Боуз рассказал о защищающихся тесаками от мобилизации украинцах

Украинцы готовы идти на крайние меры, лишь бы не оказаться в рядах армии. Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал появившиеся в Сети кадры из Харькова, на которых мужчина с тесаком в руках пытается отбиться от людей в форме.