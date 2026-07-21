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Утро.ru

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Боуз рассказал о защищающихся тесаками от мобилизации украинцах

Боуз рассказал о защищающихся тесаками от мобилизации украинцах

Украинцы готовы идти на крайние меры, лишь бы не оказаться в рядах армии. Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал появившиеся в Сети кадры из Харькова, на которых мужчина с тесаком в руках пытается отбиться от людей в форме.

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