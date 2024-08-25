В Якутии ликвидировано шесть таёжных пожаров

Шесть таёжных пожаров ликвидировано силами леспожарных формирований и добровольцами из числа местного населения на территории Верхневилюйского, Намского, Олекминского и Сунтарского улусов, 25 августа сообщает пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия).