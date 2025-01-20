X86 Американские СМИ постепенно признают очевидные вещи. Телеканал ABC News выпустил сюжет , в котором рассказывается, что с 2014 года Центральное разведывательное управление «начало более тесные контакты» с украинскими спецслужбами.
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