29 августа начинается Орехово/Хлебный спас. В этот день считалось большим грехом выбрасывать хлебные крошки или наступать на них.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
29 августа начинается Орехово/Хлебный спас. В этот день считалось большим грехом выбрасывать хлебные крошки или наступать на них.