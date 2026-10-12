Проблемы воспитания нейросетей

Кристофер Ола, сооснователь одного из главных разработчиков мощных ИИ, боится, что создал нечто, обречённое на вечные муки.
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