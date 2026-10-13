Как кризис топлива в Юго-Восточной Азии отразится на России: энергетик Юшков сделал прогноз

МОСКВА, 13 октября, ФедералПресс. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков допустил, что страны Юго‑Восточной Азии могут пойти на ограничение турпотока из‑за топливного кризиса.
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