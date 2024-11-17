Песков заявил, что разговор Путина и Шольца был откровенным

Разговор Президента России Владимира Путина и канцлера Германии Олафа Шольца был весьма откровенным, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
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