Сколько будет стоить доллар в 2024-м и как заканчивается 2023-й. Прогнозы по курсу валют за неделю

В 2024 году волатильность курса доллара сохранится, но будет менее выраженной, чем в этом году. Эксперты называют диапазон курса от 90 до 100 рублей устойчивым и удобным для Минфина с точки зрения пополнения бюджета.
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