Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Страны запада продолжают собирать урожай антироссийских санкций. Чем дальше, тем чудесатее!

ГРИГОРИЙ  ЛЕВИН На 32% рухнули доходы Европы от экспорта алмазов! Оппппаньки! За первое полугодие доходы Евросоюза от продажи алмазов за рубеж составили всего-то 3,2 млрд евро.

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Комментарии
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Александр Симаков
Алмазы  не только не являются предметами первой необходимости, но и по красоте и свойствам значительно уступают сапфирам, рубинам, изумрудам и прочим драгоценным камням. По сути - обыкновенная стекляшка, но благодаря продуманной рекламе и маркетингу основателей компании Дебирс, вознесённая на Олимп драгоценных камней. И твердость его преувеличена - если ударить по бриллианту молотком, он рассыплется на мелкие крошки. 😀
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22 час.
КУАТ
- &quot;по красоте и свойствам значительно уступают сапфирам, рубинам, изумрудам&quot; - полностью согласен.                                                                                                                        - &quot;благодаря продуманной рекламе и маркетингу основателей компании Дебирс, вознесённая на Олимп драгоценных камней&quot; - с этим тоже. Сам хотел написать об этом. Дебирс вообще монополизировал мировую торговлю этими камнями, диктует цены в мире.
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21 час.
Людмила Фирстова
КУАТ, статья вообще-то о другом, о том, что введя санкции Запал потерял свои доходы
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17 час.

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