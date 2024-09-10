ГРИГОРИЙ ЛЕВИН На 32% рухнули доходы Европы от экспорта алмазов! Оппппаньки! За первое полугодие доходы Евросоюза от продажи алмазов за рубеж составили всего-то 3,2 млрд евро.
Страны запада продолжают собирать урожай антироссийских санкций. Чем дальше, тем чудесатее!
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Симаков
Алмазы не только не являются предметами первой необходимости, но и по красоте и свойствам значительно уступают сапфирам, рубинам, изумрудам и прочим драгоценным камням. По сути - обыкновенная стекляшка, но благодаря продуманной рекламе и маркетингу основателей компании Дебирс, вознесённая на Олимп драгоценных камней. И твердость его преувеличена - если ударить по бриллианту молотком, он рассыплется на мелкие крошки. 😀
Ответить
22 час.
КУАТ
- "по красоте и свойствам значительно уступают сапфирам, рубинам, изумрудам" - полностью согласен. - "благодаря продуманной рекламе и маркетингу основателей компании Дебирс, вознесённая на Олимп драгоценных камней" - с этим тоже. Сам хотел написать об этом. Дебирс вообще монополизировал мировую торговлю этими камнями, диктует цены в мире.
Ответить
21 час.
Людмила Фирстова
КУАТ, статья вообще-то о другом, о том, что введя санкции Запал потерял свои доходы
Ответить
17 час.
Свежие комментарии