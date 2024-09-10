Страны запада продолжают собирать урожай антироссийских санкций. Чем дальше, тем чудесатее!

Александр Симаков

Алмазы не только не являются предметами первой необходимости, но и по красоте и свойствам значительно уступают сапфирам, рубинам, изумрудам и прочим драгоценным камням. По сути - обыкновенная стекляшка, но благодаря продуманной рекламе и маркетингу основателей компании Дебирс, вознесённая на Олимп драгоценных камней. И твердость его преувеличена - если ударить по бриллианту молотком, он рассыплется на мелкие крошки. 😀