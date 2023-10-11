Западенский бунт. Жители Червонограда восстали против декоммунизации

На Украине впервые за много лет вспыхнул протест против декоммунизации. И где? Во Львовской области, которая годами рулила идеологической и культурной политикой страны, помогая натягивать Галичину на глобус Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии