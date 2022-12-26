Энциклопедия Техники

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Россия должна использовать санкционную блокаду как возможность пересобрать модель работы научно-технического комплекса страны, замкнуть его на потребности нашей экономики и национальные приоритеты развития

Россия должна использовать санкционную блокаду как возможность пересобрать модель работы научно-технического комплекса страны, замкнуть его на потребности нашей экономики и национальные приоритеты развития

﻿﻿Будущее не предопределено. Россия должна использовать санкционную блокаду как возможность перестроить модель научно-технического комплекса страны, закрыть его от нужд нашей экономики и национальных приоритетов развития.

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