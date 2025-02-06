В Чувашии полицейские задержали нелегала, который ранее был лишен гражданства России

Уроженец Таджикистана получил гражданство Российской Федерации осенью 2008 года. На тот момент оснований для отклонения его заявления не было, и приезжий дал обязательство быть верным России, соблюдая ее законы, уважая ее историю, традиции и культуру.
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