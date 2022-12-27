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Опелка дал прогноз на сезон-2023: «Всем разрешат играть на «Уимблдоне»

38-я ракетка мира Рейлли Опелка сделал предсказание на следующий сезон. Он отреагировал на твит «Какой ваш теннисный прогноз на 2023 год?» «Всем разрешат играть на «Уимблдоне» », – написал американец.

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