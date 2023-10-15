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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» опасается беспорядков из-за срыва продажи клуба. На игре с «Копенгагеном» в ЛЧ меры безопасности будут усилены

«МЮ» опасается беспорядков из-за срыва продажи клуба. На игре с «Копенгагеном» в ЛЧ меры безопасности будут усилены

Ранее стало известно, что глава Ineos Джим Рэтклифф купит 25% акций «Манчестер Юнайтед», а контрольный пакет останется у нынешних владельцев.

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