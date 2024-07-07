Новак Джокович: «Клубный теннис под угрозой. Если ничего не предпринять, то все клубы переоборудуют для паддла и пиклбола»

«Мы должны придумать, как привлечь молодую аудиторию не только на «Шлемы». С одной стороны, теннис в хорошем положении, но, с другой, когда мы смотрим, например, на «Формулу-1» и на их успехи в маркетинге, в развитии спорта, в проведении гонок по всему миру и в том, насколько они популярны.