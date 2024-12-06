Минздрав изменит правила выхода на больничный в 2025 году

Минздрав изменит порядок формирования больничных листов с 1 сентября 2025 года. Гражданам, которые за полгода были на больничном четыре раза и более, будет разрешено брать лист нетрудоспособности не более чем на три дня.
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