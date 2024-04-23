Севастополь и Ялта вошли в ТОП-10 популярных направлений для одиночек в апреле

Севастополь и Ялта попали в рейтинг мест, где любят отдыхать одинокие люди в разгар весны. Фото: Михаил Гладчук«Первое место у Москвы, на втором Санкт-Петербург, а на третьем — Сочи», — обозначили тройку лидеров эксперты ТВИЛ.