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Крымское информационное агентство

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Севастополь и Ялта вошли в ТОП-10 популярных направлений для одиночек в апреле

Севастополь и Ялта вошли в ТОП-10 популярных направлений для одиночек в апреле

Севастополь и Ялта попали в рейтинг мест, где любят отдыхать одинокие люди в разгар весны. Фото: Михаил Гладчук«Первое место у Москвы, на втором Санкт-Петербург, а на третьем — Сочи», — обозначили тройку лидеров эксперты  ТВИЛ.

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