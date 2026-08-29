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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кейтлин Кларк – первая баскетболистка в истории женской НБА, оформившая 30+ очков и 10+ передач в двух матчах подряд

В победном матче против « Коннектикута » (111:91) звездная защитница « Индианы » оформила свой пятый за сезон дабл-дабл из 30+ очков и 10+ передач.

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