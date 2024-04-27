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Сырые яйца и массаж оливковым маслом: 6 способов продлить жизнь от людей старше 110

Сырые яйца и массаж оливковым маслом: 6 способов продлить жизнь от людей старше 110

Проверено — работает! Геронтологи и врачи всего мира много лет пытаются найти ключик к долголетию.

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Комментарии
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Erl Schweizer
Сегодня стою себе спокойно на трамвайной остановке возле фермерского рынка среди таких же старых пердунов и повеселевших после удачных покупок старушек, как одна баба громко говорит: мужчина с яйцами, подвиньтесь. Обернулся - баб десять хохочут, а вот мужики нахмурились: а мы чо, без яиц что ли? Вот точно большинство нас, людей за семьдесят, пару деньков соей жизни продлили, потому как и уже в наполненном до краев трамвае хмурых лиц я не заметил. А главное: никакой программы, сплошной экспромт, а в самую точку для продления жизни. Так дальше в хорошем настроении и катились в трамвайчике, судача кто о рецептах к пасхе, кто о хорошей погоде и начале посадки картошки-морошки.
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