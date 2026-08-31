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Нижегородская правда

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Торпедовец Виктор Фёдоров стал лучшим снайпером Кубка мэра Москвы

Торпедовец Виктор Фёдоров стал лучшим снайпером Кубка мэра Москвы

Завершился предсезонный турнир с участием восьми команд Континентальной хоккейной лиги. «Торпедо» финишировало на седьмом месте.

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