Очищение Северной Двины ото льда в Архангельске ожидается 4 мая

В настоящее время опасных и неблагоприятных явлений на реках Архангельской области не зафиксировано.На реке Северной Двине на Городском, Соломбальском рейдах и в Никольском рукаве наблюдается редкий ледоход или отдельные льдины, в Корабельном рукаве, по данным гидропоста Конвеер, по фарватеру — чисто.