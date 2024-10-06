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Петербургский дневник

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В Петербурге появится инновационный научно-технический центр «Невская дельта»

В Петербурге появится инновационный научно-технический центр «Невская дельта»

Там будут изучаться и внедряться технологии в сфере экологической и энергетической безопасности В Северной столице на базе Санкт-Петербургского государственного университета появится научно-технический центр «Невская дельта».

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