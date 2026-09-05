Свищев призвал ISU извиниться перед Валиевой и Кондратюком

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Международный союз конькобежцев (ISU) должен извиниться перед российскими фигуристами Камилой Валиевой и Марком Кондратюком после отзыва ранее выданного им нейтрального статуса.
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