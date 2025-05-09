Путин заявил, что высоко ценит решение иностранных гостей посетить Москву 9 мая

Михаил Метцель/ТАСС Президент РФ Владимир Путин на приеме для глав иностранных делегаций и почетных гостей по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне заявил, что высоко ценит решение зарубежных гостей приехать в Москву на 9 мая.