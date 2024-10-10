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Первый замгубернатора ХМАО Шипилов неожиданно ушел на больничный

Первый замгубернатора ХМАО Шипилов неожиданно ушел на больничный

Первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа по внутренней политике Алексей Шипилов пропустил сегодня последнее заседание правительства в составе, который определила в 2020 году досрочно ушедшая с поста губернатора Наталья Комарова.

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