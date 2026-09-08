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Оборонный кризис ЕС: почему Европа проигрывает гонку вооружений

Оборонный кризис ЕС: почему Европа проигрывает гонку вооружений

ЕС не успевает вооружать Украину. Оборонка слишком медленная, пишут европейские СМИ. Программы рассчитаны на 5–10 лет, а война идет сейчас.

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