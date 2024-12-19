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Corn - Back into Stable Range

Corn - Back into Stable Range

Corn - Back into Stable Range Corn Futures CBOT:ZC1! Skipper86 When the 441'0 historical resistance level is reached from below after having not been approached from below in at least a few months, it has served as resistance 5 out of the last 8 times.

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