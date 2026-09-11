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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пегула о том, что пила на пресс-конференции: «Эспрессо. Никто не предложил мне текилу»

Джессика Пегула рассказала, какой напиток пила во время пресс-конференции после вылета с US Open .  В полуфинале она уступила Арине Соболенко 5:7, 2:6.

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