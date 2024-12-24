В регионах ЦФО определили самых влиятельных людей сферы культуры

Редакции холдинга «Региональные новости» публикуют ежегодные рейтинги «100 самых влиятельных людей». Благодаря им можно оценить уровень развития культурной жизни в разных областях Центрального Федерального округа.
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