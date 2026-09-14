В здании кухни дворца Михаила Николаевича нашли незаконную перепланировку

Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга потребовала привести в порядок здание кухни дворца великого князя Михаила Николаевича.
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