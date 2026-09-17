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Минздрав объяснил, куда пропала вакцина от ротавируса во Владивостоке

Минздрав объяснил, куда пропала вакцина от ротавируса во Владивостоке

Родители Владивостока массово жалуются на исчезновение вакцины от ротавируса. Минздрав Приморья объяснил причины дефицита, рассказал о новой вакцине и назвал категории детей, которых привьют бесплатно.

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