Минздрав объяснил, куда пропала вакцина от ротавируса во Владивостоке

Родители Владивостока массово жалуются на исчезновение вакцины от ротавируса. Минздрав Приморья объяснил причины дефицита, рассказал о новой вакцине и назвал категории детей, которых привьют бесплатно.
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