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Южная Корея отказала США в военном участии в конфликте с Ираном

Южная Корея отказала США в военном участии в конфликте с Ираном

СЕУЛ (ИА Реалист). 18 сентября президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён провёл пресс-конференцию для отечественных и зарубежных СМИ в Чхонвадэ, на которой чётко обозначил позицию в ответ на давление США, требующих от Южной Кореи более активного вклада в ближневосточный конфликт.

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