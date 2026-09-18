Южная Корея отказала США в военном участии в конфликте с Ираном

СЕУЛ (ИА Реалист). 18 сентября президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён провёл пресс-конференцию для отечественных и зарубежных СМИ в Чхонвадэ, на которой чётко обозначил позицию в ответ на давление США, требующих от Южной Кореи более активного вклада в ближневосточный конфликт.