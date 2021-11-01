Заноза

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Сатановский: Какая встряска нужна Вашингтону, чтобы он начал вести себя прилично?

Сатановский: Какая встряска нужна Вашингтону, чтобы он начал вести себя прилично?

Вашингтон явно окончательно сдурел и отморозился Идея Госдепартамента США о том, что граждане России теперь смогут получить американскую визу только в Варшаве, поскольку страна наша внесена отныне Госдепартаментом в список «бездомных национальностей» (как название-то это точно характеризует отношение к ней американских чиновников!), наряду с Кубой, Венесуэлой, Сирией, Йеменом, Ливией, Южным Суданом, Ираном, Сомали и Эритреей, очень точно характеризует её статус в глазах руководства США, намерения в её отношении руководства США и подлинную цену всем словам, насчёт «устойчивого развития отношений», «политической стабильности» и прочей чуши, которую американцы нашим политикам и дипломатам в качестве лапши нового типа на уши вешают.

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Олег Анатольевич
Визы в РФ для пиндосов выдавать в Минске)))

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