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В земной коре произошла странная деформация, и теперь известна ее причина

Ученые обнаружили причину странной деформации земной коры в Восточно-Африканском разломе. Исследование показало, что ее не только растягивают расхощящиеся в разные стороны литосферные плиты, но и выталкивает вырывающаяся на поверхность магма.

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