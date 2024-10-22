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Вести Севастополь

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Рецидивист из Керчи избил подругу во дворе многоквартирного дома

Житель Керчи предстанет перед судом по обвинению в нанесении побоев знакомой.Летом 2024 года 31-летний керчанин, находясь во дворе многоквартирного жилого дома, в ходе вспыхнувшей ссоры между ним и его знакомой, нанёс последней побои.

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