Рецидивист из Керчи избил подругу во дворе многоквартирного дома

Житель Керчи предстанет перед судом по обвинению в нанесении побоев знакомой.Летом 2024 года 31-летний керчанин, находясь во дворе многоквартирного жилого дома, в ходе вспыхнувшей ссоры между ним и его знакомой, нанёс последней побои.