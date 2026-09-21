В старших классах станет больше уроков

С 1 сентября 2027 года школьники 10–11-х классов будут проводить больше времени за учебой. Минпросвещения увеличило минимальный объем учебных занятий за два года с 2170 до 2312 часов — то есть примерно на 140 часов, сообщает ТАСС.
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