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Царьград

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Reuters: Си Цзиньпин планирует потребовать от Трампа прекратить поставки оружия Тайваню

Reuters: Си Цзиньпин планирует потребовать от Трампа прекратить поставки оружия Тайваню

Си Цзиньпин, лидер Китая, планирует в ходе визита в США 23-25 сентября потребовать от Дональда Трампа прекращения поставок оружия Тайваню.

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