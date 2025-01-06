Военкоры пояснили, почему ВСУ продолжит попытки прорыва в Курской области

Военкоры телеграмм-канала «Два майора» сообщили о положении дел на Курском фронте на утро 6 января. Главное событие – это противостояние контрнаступлению ВСУ, а также наступление военных РФ в районах Махновки и Дмитрюкова, освобождение Леонидово.
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