Поклонники решили, что Кристина Асмус вернулась к Гарику Харламову

Появились слухи, что звёздная пара, которая развелась четыре года назад, вновь воссоединилась. Не так давно стало известно, что Асмус и Харламов расстались со своими избранниками, с которыми начали встречаться после развода.
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