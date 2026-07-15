В военно-морском музее Петербурга расскажут 110-летнюю историю морской авиации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июля. /ТАСС/. Устройство для торможения самолета при посадке на палубу и детальную модель тяжелого авианесущего крейсера представили публике в Центральном военно-морском музее (ЦВММ) имени Петра Великого в Петербурге.