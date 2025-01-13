Зеленский обсудил с Макроном отправку военных на Украину

Одной из гарантий безопасности Украины может стать размещение иностранного воинского контингента. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсети X, что обсудил этот вопрос с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном.
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