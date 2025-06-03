ДТП произошло в Санкт-Петербурге на Петергофском шоссе рядом с "Жемчужной плазой". "Роллс-Ройс" разворачивался через сплошную и дважды переехал мотоциклиста, которого в последствии госпитализировали в тяжёлом состоянии с переломами руки и таза.