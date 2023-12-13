«Барселона» проиграла бельгийскому клубу впервые за 34 года

Сегодня команда Хави уступила «Антверпену» в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов – 2:3. «Блауграна» потерпела поражение от клуба из Бельгии впервые с 18 октября 1989 года – тогда ее обыграл «Андерлехт» в матче Кубка обладателей кубков (2:0).