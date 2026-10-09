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Царьград

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Самарский политех создал прибор для диагностики нефтепроводов

Самарский политех создал прибор для диагностики нефтепроводов

Специалисты Самарского политеха разработали устройство, измеряющее толщину асфальтосмолопарафиновых отложений на внутренних стенках нефтепроводов без остановки перекачки и повреждения трубы.

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