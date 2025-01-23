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Михаил Чаплыга: Трамп готов вывести 20 тысяч военных из Европы

Михаил Чаплыга: Трамп готов вывести 20 тысяч военных из Европы

Отвечаю на вопрос о способности Трампа быстро завершить конфликт в Украине. Глава немецкого Минобороны отметил, что прежде всего следует говорить о «прекращении огня, а затем об устойчивом мире для Украины, а это означает, что Украине нужны гарантии безопасности со стороны всех других стран».

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