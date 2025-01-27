Взят последний мощный укрепрайон ВСУ на Южно-Донецком направлении; открыт путь на Запорожье

Владимир Соловьев

О чём "гутарит" Владимир Рудольфович на телевидении: обо всём, только о не настоящей войне, о которой подробно рассказывают её участники. Из бронеавтомобиля и далеко от лини соприкосновения, настоящей войны не видно.