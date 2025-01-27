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Взят последний мощный укрепрайон ВСУ на Южно-Донецком направлении; открыт путь на Запорожье

Взят последний мощный укрепрайон ВСУ на Южно-Донецком направлении; открыт путь на Запорожье

Русские войска 26.01.2025 полностью зачистили территорию Великой Новосёлки (Большой Новосёлки) в Волновахском районе Донецкой Народной Республики, ликвидировали котёл в южной части этого посёлка городского типа (куда попал гарнизон ВСУ), уничтожили последних недобитков в северо-западной части населённого пункта.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
О чём &quot;гутарит&quot; Владимир Рудольфович на телевидении: обо всём, только о не настоящей войне, о которой подробно рассказывают её участники. Из бронеавтомобиля и далеко от лини соприкосновения, настоящей войны не видно.
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17 час.
Владислав Владислав
Отличные новости от ВС России!!
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15 час.
Божко ОИ
Интересно, сколько с 2014 года выжило людей, которые поддерживали Россию? Страшно думать, во что простым людям иной раз обходятся ошибки политиков.....
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11 час.

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