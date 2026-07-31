С начала мая поражено не менее 20 крупных складов «Новой Почты» противника Вооружённые силы России продолжили нанесение ударов по объектам на контролируемых противником .
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С начала мая поражено не менее 20 крупных складов «Новой Почты» противника Вооружённые силы России продолжили нанесение ударов по объектам на контролируемых противником .
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