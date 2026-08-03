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PMI производства Индии упал до минимума за 5 лет

PMI производства Индии упал до минимума за 5 лет

Индийская промышленность остается в зоне роста, однако импульс постепенно ослабевает. Согласно данным HSBC и S&P Global, индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе в июле снизился до 53,5 пункта против 54,2 месяцем ранее.

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