PMI производства Индии упал до минимума за 5 лет

Индийская промышленность остается в зоне роста, однако импульс постепенно ослабевает. Согласно данным HSBC и S&P Global, индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе в июле снизился до 53,5 пункта против 54,2 месяцем ранее.
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