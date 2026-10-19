Внедорожник GAC Trumpchi Yue 7 На рынок Китая вышла новая версия внедорожника GAC Yue 7. Автомобиль оборудован системой высокоорбитальной спутниковой мобильной связи Tiantong-1 — первым китайским комплексом, который обеспечивает связь в местах, где нет покрытия наземных сетей.
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